Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества. Тема брифинга официально не раскрывается.

Мероприятие проходит на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ужесточения риторики Вашингтона в адрес Ирана. Представители администрации США ранее заявляли о готовности рассматривать различные варианты действий при отсутствии прогресса в дипломатическом направлении.

Согласно расписанию Белого дома, после брифинга президент США проведёт заседание своего кабинета министров, а позднее, в 01:30 бак.вр. пятницы, выступит с заявлением из Овального кабинета. Белый дом не уточняет, связаны ли эти мероприятия с конкретными решениями в сфере национальной безопасности.