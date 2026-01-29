Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

«Для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это», — подчеркнул дипломат.

Сибига отметил, что Киев готов подписать мирный план из 20 пунктов, при этом вопросы территориальных уступок и ЗАЭС остаются наиболее чувствительными. По его словам, предполагается, что документ об урегулировании конфликта будет сначала подписан между США и Украиной, а затем между США и Россией.