Армия обороны Израиля впервые официально подтвердила, что в ходе войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли около 70 тысяч человек. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

При этом ЦАХАЛ оспаривает оценки ООН относительно доли гражданского населения среди погибших. Израильская сторона утверждает, что порядка 25 тысяч убитых были боевиками ХАМАС, а заявления о «подавляющем большинстве» гражданских жертв считает завышенными.

Также в ЦАХАЛ заявили, что не зафиксировано ни одного случая смерти от голода среди здоровых людей. Израильская армия настаивает, что гуманитарная ситуация используется ХАМАС в информационных целях.

Кроме того, израильские военные представили данные о ракетных запусках ХАМАС. По их информации, до начала 2024 года около 13% ракет, выпущенных по Израилю, падали внутри сектора Газа из-за технических неисправностей, что, по утверждению ЦАХАЛ, привело к гибели значительного числа палестинцев.

Израильская сторона подчёркивает, что продолжает проверку данных о потерях и настаивает на необходимости отделять гражданские жертвы от боевиков в оценках международных организаций.