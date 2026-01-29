Азербайджан и Армения могут поставлять свои излишки электричества в третьи страны в случае подсоединения друг к другу энергосистем.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, пишут армянские СМИ.

Как отметил Пашинян, избыток электроэнергии в обеих странах открывает потенциал для доступа к международным рынкам, а это предполагает, что Армения сможет пользоваться транзитом через сеть Азербайджана, а Азербайджан – сеть Армении, в том числе для поставок в Нахчыван.

Армянский премьер добавил, что даже если возможности армянского энергетического экспорта не реализуются, Армения, как минимум, будет получать доход от транзита.

«Пока о конкретных проектах не объявлено, но есть политическое понимание, мы проанализировали ситуацию – думаю, Азербайджан тоже — и мы не видим здесь угроз. Напротив, мы видим экономические возможности, которые также служат укреплению мира», — заявил армянский премьер.