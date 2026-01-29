Вооруженные силы Китая переживают одно из крупнейших потрясений за время правления Си Цзиньпина на фоне масштабной антикоррупционной кампании, начавшейся в 2023 году. Как сообщает Bloomberg, почти половина генералов, назначенных Си с момента его прихода к власти в 2012 году, оказались под следствием или исчезли из публичного пространства.

В ходе чисток были отстранены министры обороны, командующие и члены Центрального военного совета (ЦВС), который управляет НОАК. В январе расследование затронуло зампредседателя ЦВС и члена политбюро КПК Чжан Юся, а также начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли. По данным агентства, Чжан долгое время считался ближайшим военным союзником Си, что делает его дело особенно показательным.

Bloomberg отмечает, что масштабы кампании указывают на усиление контроля за политической лояльностью, а не только борьбу с коррупцией. Из состава ЦВС, сформированного в 2022 году, свои посты сохранили лишь Си Цзиньпин и глава антикоррупционного военного органа Чжан Шэнминь — остальные генералы были сняты или попали под расследование.

Си ранее ставил цель превратить НОАК в армию «мирового класса» к 2027 году, однако коррупция, по оценке Bloomberg, подорвала эти амбиции. В 2024 году американские чиновники полагали, что из-за внутренних проблем Пекин вряд ли решится на крупные военные операции в ближайшее время.