На мирных переговорах по прекращению войны России против Украины продолжается активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы Донбасса. Это остается ключевым и самым сложным разногласием сторон.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената США по международным отношениям, передает Reuters.

По словам Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса – статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно трудным.

«Это все еще мост, который нам нужно пересечь. Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно», – отметил госсекретарь.