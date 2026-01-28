Президент Франции Эмманюэль Макрон вызывает негативные эмоции у 77% граждан страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическими службами Odoxa и Mascaret по заказу парламентского телеканала Public Senat.

Только 23% респондентов считают Макрона «хорошим президентом».

Глава правительства Франции Себастьян Лекорню пользуется чуть большей популярностью: 33% считают его «хорошим премьером», 65% — недовольны его деятельностью, а 2% затруднились ответить.

Опрос проводился онлайн 21–22 января, в нем приняли участие 1 005 французов старше 18 лет.