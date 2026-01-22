В детском питании торговой марки «Swissneo 1» (производство предприятия «Hochdorf Swiss Nutrition Ltd», Швейцария, с датой производства и сроком годности 09.10.2025–09.10.2027), импортированном в нашу страну, выявлен цереулид.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности, по факту обнаружения загрязнителя в АПБА поступило уведомление через Систему быстрого оповещения Европейского союза о пищевых продуктах и кормах (RASFF).

На основании уведомления незамедлительно начаты проверки, и поступление данной партии продукции на продажу было приостановлено.

Цереулид — это токсин, который вырабатывают некоторые штаммы бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию (не разрушается при кипячении) и может вызывать быстрое развитие симптомов пищевого отравления: тошноту, рвоту, спазмы в животе. Для младенцев с незрелой иммунной системой он представляет особую опасность.