В Азербайджане предлагается запретить продажу складных карманных ножей.

С таким предложением сегодня на заседании Комитета по делам молодежи и спорта выступил член Милли Меджлиса Мушфиг Джафарлы, сообщает Report.

По его словам, складные ножи представляют наибольший интерес для подростков и молодежи:

«Происшествия с ножевыми ранениями среди молодежи происходят слишком часто, что вызывает сожаление. Статистика показывает, что инциденты чаще всего совершаются с использованием складных ножей, которые носят в кармане. Поэтому запрет на продажу и использование таких ножей является целесообразным».