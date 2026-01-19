В связи с 20 Января — Днем всенародной скорби — на некоторых улицах и проспектах города Баку будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в Управлении ГДП города Баку, 20 января с 08:00 утра до окончания церемонии движение автомобилей будет полностью ограничено на улицах, пересекающих Парламентский проспект. Движение автотранспорта будет ограничено с целью обеспечения удобного, бесперебойного и безопасного движения прибывших почтить память жертв трагедии 20 Января.

В связи с этим, от пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от пересечения проспекта Метбуат с кругом Микаила Мушфига, от пересечения улицы Мехди Гусейна, от здания Телетеатра, до пересечения улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть от задней части административного здания Милли Меджлиса до Парламентского проспекта – в направлении Аллеи шехидов будет ограничено движение всех транспортных средств.

В указанном направлении рекомендуется по возможности меньше использовать частные автомобили, отдавая предпочтение общественному транспорту.