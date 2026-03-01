Иран подтверждает гибель высокопоставленных командующих вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении местных государственных СМИ.

Ранее сообщалось, что они могли погибнуть в результате американо-израильских ударов по ИРИ.

Список погибших командующих иранских вооруженных сил:

Генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба;

Генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции;

Адмирал Али Шамхани, старший военный советник и секретарь Совета обороны;

Генерал-майор Азиз Насирзаде, министр обороны.