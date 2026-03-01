Иран подтверждает гибель высокопоставленных командующих вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении местных государственных СМИ.
Ранее сообщалось, что они могли погибнуть в результате американо-израильских ударов по ИРИ.
Список погибших командующих иранских вооруженных сил:
Генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба;
Генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции;
Адмирал Али Шамхани, старший военный советник и секретарь Совета обороны;
Генерал-майор Азиз Насирзаде, министр обороны.