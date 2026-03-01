Во время рабочей поездки в Минскую область президент Беларуси Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Нестановичи-Агро», расположенный в Логойском районе. Президент ознакомился с условиями содержания телят и лично осмотрел профилакторий. Об этом пишет newgrodno.by.

Если внутри помещения глава государства в целом положительно оценил увиденное, то на открытой площадке, куда подросших телят перевели из-за потепления, он решил проверить качество подстилки самостоятельно. По его поручению ему принесли вилы, после чего он поднял слой соломы. Под ней обнаружился неубранный снег со льдом.

Лукашенко выразил недовольство тем, что территория не была приведена в порядок, отметив, что подобное отношение к животным недопустимо. По его словам, ответственность должны нести не только сотрудники агрокомплекса, но и должностные лица, курирующие хозяйство.

