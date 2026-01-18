Переименование Пентагона в министерство войны может обойтись бюджету США в сумму до 125 миллионов долларов. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления конгресса США.

В документе отмечается, что окончательный объем расходов будет напрямую зависеть от масштаба и скорости реализации соответствующего решения. По оценке экспертов, затраты на переименование могут варьироваться от нескольких миллионов долларов до 125 миллионов долларов.

В докладе уточняется, что так называемая «умеренная реализация» указа о переименовании ведомства затронет в основном аппарат министра обороны и потребует около 10 миллионов долларов. В случае ускоренного сценария внедрения всех изменений расходы могут возрасти до 125 миллионов долларов.