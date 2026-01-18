Соединенным Штатам следует решать спорные вопросы, касающиеся Гренландии, «внутри НАТО» и не отвлекаться от темы украинского кризиса. Об этом написала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи — помочь закончить войну в Украине», — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

По ее словам, в случае возникновения угроз безопасности Гренландии обсуждение этого вопроса должно проходить в рамках Североатлантического альянса. «Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО», — добавила Каллас.

Она также выразила мнение, что заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из восьми европейских стран играет на руку России и Китаю, ослабляя единство западных союзников.