Российские власти пытаются сформировать альтернативную картину боевых действий, системно распространяя ложные заявления о якобы захвате украинского Купянска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В то же время имеются многочисленные подтверждения того, что украинские войска освободили большую часть города и прилегающие территории.

Аналитики отмечают, что распространение дезинформации является частью информационной стратегии Кремля, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров. Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.