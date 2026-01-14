Минобороны России отвечало владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину на его вопросы касательно нехватки боеприпасов на поле боя. Детали конфликта между главой ЧВК и бывшим министром обороны Сергеем Шойгу раскрыл российский публицист Алексей Чадаев.

Назвав конфликт «незабвенным», Чадаев отметил, что Пригожин всегда получал ответы от оборонного ведомства на свои претензии. Главе ЧВК предоставлялись официальные документы, в которых содержалась информация о распределении боеприпасов между подразделениями армии России — согласно этим документам, бойцы ЧВК «Вагнер» получали стандартное количество снарядов.

«Куда меньше знают, что Пригожину отвечали бумагами, в которых сообщалось с цифрами, что подразделения ЧВК „Вагнер“ снабжаются согласно штатным нормам, не больше и не меньше, чем все остальные», — заявил Алексей Чадаев.

Он добавил, что в подтексте конфликта была мысль о том, что бойцы ЧВК в то время активно штурмовали Бахмут, практически полностью взяв его под контроль, в то время как другие подразделения находились в обороне. «Следовательно, ему (Пригожину) надо больше снарядов, чем всем», — пояснил публицист.