Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия на протяжении всей истории представляла угрозу для Европы, а президент США Дональд Трамп, по его мнению, является единственным мировым лидером, способным положить конец конфликту в Украине. Об этом он сообщил в интервью BBC.

Навроцкий подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину «нельзя доверять», однако международному сообществу следует сделать все возможное для поддержки мирных усилий Дональда Трампа.

По словам польского лидера, Россия продолжает угрожать не только Польше, но и всей Европе, включая страны Центральной Европы. В этой связи он назвал американского президента ключевой фигурой, способной повлиять на ситуацию.

«Россия все еще является угрозой для Европы. А Дональд Трамп на сегодня является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддержать его в этом процессе», — отметил Навроцкий.