МИД Казахстана выступил с заявлением в связи с ударами по танкерам в Чёрном море. В ведомстве отметили, что рост числа инцидентов вблизи Каспийского трубопроводного консорциума свидетельствует о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры.

В министерстве подчеркнули, что атакованные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием. Казахстан выразил обеспокоенность ударами беспилотников по танкерам в Чёрном море.

Также сообщается, что после атак казахстанские дипломаты обсудили с европейской и американской сторонами меры по обеспечению безопасности перевозки нефти.