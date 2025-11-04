Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя отчет по расширению Европейского союза в Европарламенте, назвала Черногорию, Албанию, Украину и Молдову наиболее успешными странами-кандидатами по скорости реализации реформ за последний год. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

По словам еврокомиссара, темпы преобразований в этих странах позволяют говорить о том, что «успешное расширение ЕС является вполне реалистичным в ближайшие годы».

«Наши кандидаты имеют амбициозные цели. Черногория хочет завершить переговоры в конце 2026 года, Албания — в конце 2027 года, Молдова и Украина — в 2028 году», — отметила Кос.

Она подчеркнула, что следующий год станет “моментом истины” для всех государств, претендующих на вступление в Европейский союз.