Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите G20 в Йоханнесбурге.

Путин утвердил состав делегации Российской Федерации для участия в саммите G20 и назначил ее главой замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Направить в г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита Группы двадцати. Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации: Орешкин М. С. заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации (глава делегации)», — отмечается в документе.

Также в состав делегации вошли замминистра финансов РФ Иван Чебесков, замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Кроме того, частью делегации стали начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель, представитель президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в Группу двадцати, шерпа РФ Светлана Лукаш.