В освобожденном Карабахском регионе Азербайджана восстановлено кладбище шехидов, где похоронены жертвы массовой резни в Ходжалы 1992 года. Об этом говорится в материале турецкой газеты Sabah.

Отмечается, что в период армянской оккупации могилы были разрушены, надгробия сломаны, а останки глумливо вскрыты в поисках золотых зубов. После победы в 44-дневной Отечественной войне началось масштабное восстановление освобожденных территорий, включая кладбище в Агдамском районе. Сегодня на надгробиях жертв развеваются флаги Азербайджана и Турции.

Газета отмечает, что работы по реставрации и восстановлению кладбища реализованы усилиями правительства Азербайджана в координации с местной администрацией.