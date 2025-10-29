Генеральная прокуратура Азербайджана вынесла официальное предупреждение Эльтону Мамедову.

Об этом говорится в информации, распространённой Генпрокуратурой.

Отмечается, что бывший заведующий хозяйственным управлением Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ныне начальник отдела социальных служб Аппарата Президиума Академии Элтон Мамедов выступил с заявлением по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В своём обращении Мамедов заявил, что его не вызывали в следственные органы, что он не совершал никаких правонарушений, и назвал опубликованные в СМИ сообщения ложными.

В то же время в прокуратуре сообщили, что в рамках расследуемого уголовного дела по статьям 179.4 (растрата в особо крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана выявлены подозрения в необоснованном расходовании бюджетных средств в размере 3 миллионов манатов, связанных с нарушениями в НАНА.

В результате следственных мероприятий обеспечено полное возмещение в государственный бюджет 3 миллионов манатов, необоснованно израсходованных Элтоном Мамедовым.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Мамедов был вызван в прокуратуру, где ему разъяснили требования законодательства и вынесли официальное предупреждение.

Это связано с тем, что он распространял в СМИ недостоверные заявления, способные вызвать общественную дезинформацию и повлиять на объективность предварительного следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что назначенный Рамизом Мехтиевым Эльтон Мамедов присвоил в НАНА 3 млн манатов. Однако сам Э.Мамедов опроверг эту информацию.