В уголовном деле, связанном с финансовыми нарушениями в Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) за период 2020–2023 годов, выявлены новые подробности.

Стало известно, что экс-депутат Эльтон Мамедов вернул в бюджет около 3 миллионов манатов, присвоенных в НАНА, сообщает Qafqazinfo.

В рамках следствия, проводимого Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, установлено, что бывший депутат парламента Эльтон Мамедов, занимавший различные должности в НАНА в период руководства Рамиза Мехтиева, присвоил около 3 миллионов манатов.

После назначения Рамиза Мехтиева президентом НАНА, он, как своего доверенного человека, назначил Эльтона Мамедова на должность директора «Парка высоких технологий». Позднее Мамедов занимал пост начальника Управления делами Академии.

В ходе следствия бывший чиновник признал факт хищения и согласился возместить нанесённый ущерб, полностью вернув присвоенные средства в государственный бюджет.

В то же время расследование по делу продолжается, и не исключено, что имя Мамедова может фигурировать и в других эпизодах.