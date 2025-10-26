Ранее сообщалось, что Пентагон получил благотворительный взнос в размере 130 млн долларов от анонимного лица на выплату зарплат военнослужащим США в условиях шатдауна.

Этим анонимом оказался миллиардер-отшельник Тимоти Меллон — банкиp и железнодорожный магнат, а также давний финансовый спонсор президента Дональда Трампа. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на два источника.

Меллон поддерживает Трампа уже несколько лет. В 2024 году он пожертвовал 50 млн долларов на президентскую кампанию экс-президента, что стало одним из крупнейших отдельных взносов в истории американских выборов. До этого Меллон вел уединённый образ жизни в штате Вайоминг и не был заметным донором-республиканцем.

В последние годы миллиардер вложил сотни миллионов долларов в поддержку Трампа и Республиканской партии. Кроме того, он поддерживает министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который в прошлом году также баллотировался в президенты, получив от Меллона миллионные пожертвования. Меллон также финансировал антивакцинальную организацию Кеннеди-младшего «Защита здоровья детей».