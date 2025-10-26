Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако в ночь на 26–27 число и утром в отдельных районах возможны дождь и гроза. Переменный северо-западный ветер будет днем сменяться умеренным юго-восточным.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14–16°С, днем — 18–20°С. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80–85 %, днем — 60–70 %.

В целом на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных местах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами осадки могут быть ливневыми, возможен град, в высокогорных районах — мокрый снег. В отдельных местах возможен туман. На западе в ночь и утром ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 12–17°С, днем — 20–25°С; в горах ночью 2–7°С, днем 10–15°С.