Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании проверяют документацию по торговле нефтью, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, проверки начались на фоне последних американских санкций против России.
«Нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от «Роснефти» и «Лукойла» после того, как обе компании попали под санкции США», — говорится в сообщении агентства.