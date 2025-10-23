Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании проверяют документацию по торговле нефтью, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, проверки начались на фоне последних американских санкций против России.

«Нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от «Роснефти» и «Лукойла» после того, как обе компании попали под санкции США», — говорится в сообщении агентства.