Президент США Дональд Трамп насмехался над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе, посвящённого мирному урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани на своей странице в X.

«Комедия Макрона больше не пользуется успехом нигде», — написал парламентарий.

По словам Мариани, Трамп открыто «насмехается над Макроном и его одержимостью присутствовать в центре международных конференций». Французский лидер, по мнению депутата, пытался создать «иллюзию незаменимости» своим участием в саммите.