Соединённые Штаты Америки сделают важное заявление о поставках вооружений Украине 15 октября, сообщил постоянный представитель США при НАТО, Мэттью Уитакер, на пресс-конференции.

Дипломат призвал страны Южной Европы активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы альянса PURL, предусматривающей закупку американского оружия.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — отметил Уитакер.

При этом представитель США не уточнил конкретные виды вооружений, хотя ранее Дональд Трамп допускал возможность передачи крылатых ракет «Томагавк».