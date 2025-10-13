Североатлантический альянс начал ежегодные учения Steadfast Noon, посвящённые отработке механизмов ядерного сдерживания. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Они были запланированы заранее, не связаны с текущими мировыми событиями, и настоящее ядерное оружие в них не задействовано», — подчеркнул генсек альянса.

В манёврах участвуют 71 самолёт и около двух тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО. Основная база для проведения учений расположена в Волкеле (Нидерланды), а вспомогательные операции проходят на авиабазах в Великобритании и Бельгии.