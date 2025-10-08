Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что против неё подана жалоба в Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в «соучастии в геноциде» в секторе Газа. Об этом она рассказала в интервью государственному телеканалу RAI.

По словам Мелони, в тот же список обвиняемых внесены министр обороны Гвидо Крозетто, министр иностранных дел Антонио Таяни и, возможно, глава оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани. «Не думаю, что в мире или в истории есть другой подобный случай», — отметила премьер. При этом она не уточнила, кто именно подал иски.

Итальянская пресса ранее сообщала, что поводом для обращения в МУС могли стать обвинения в поставках оружия Израилю. Так, обозреватель Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли в сентябре писал, что «те, кто поставляет вооружение, осознавая, что оно может быть использовано для совершения преступлений, несут ответственность за соучастие».

Мелони отвергла подобные утверждения, подчеркнув, что Италия не одобряла новых поставок оружия Израилю с 7 октября 2023 года — дня нападения боевиков ХАМАС.