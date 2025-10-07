Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину.

Глава государства поздравил президента России с днем ​​рождения, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Владимир Путин выразил благодарность за поздравления.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, отметив, что лидеры обсудили не только поздравления, но и ряд важных вопросов.

«Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днём рождения. Обсуждались и другие темы, и это был очень важный разговор», — заявил представитель Кремля.