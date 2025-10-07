Сегодня в Баку состоялась презентация новой сети сотрудничества направленной на развитие малых и средних предприятий (МСП) в странах Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом журналистам заявила генеральный директор Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (Sesric) Зехра Зумрут, сообщает Minval.

Она отметила, что создание этой сети станет важным шагом для укрепления взаимодействия между предпринимателями стран-членов, реализации совместных проектов, а также содействия экономическому росту и увеличению занятости.

«Мы создали очень важную сеть, которая объединяет малые и средние предприятия стран ОИС. Благодаря этому сотрудничеству предприниматели смогут работать вместе, обмениваться опытом и способствовать развитию экономики и созданию рабочих мест», — подчеркнула она.

Руководитель SESRIC выразил особую благодарность председателю Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхану Мамедову и всей команде агентства за активную поддержку инициативы: «Благодаря усилиям господина Мамедова и его команды этот проект стал возможен. Мы верим, что в будущем он принесёт значительные результаты для предпринимателей наших стран».

Отмечается, что новая сеть будет способствовать проведению совместных встреч, форумов и деловых миссий между МСП стран ОИС, расширяя их возможности для выхода на новые рынки и привлечения инвестиций.