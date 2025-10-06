Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что в эти выходные состоялись очень положительные переговоры с ХАМАС.

Он добавил, что одновременно велись успешные консультации с арабскими, мусульманскими и другими странами мира по освобождению заложников, прекращению войны в Секторе Газа и достижению долгожданного мира на Ближнем Востоке.

«Эти переговоры проходят успешно и быстро продвигаются», — подчеркнул Трамп.

По его словам, технические группы снова соберутся в понедельник, 6 октября, в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали.

«Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех действовать быстро», — добавил президент.