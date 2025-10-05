В Сирии завершилось голосование на выборах в Народный совет, говорится в сообщении SANA.

Пресс-секретарь Высшей избирательной комиссии Невар Неджме отметила, что голосование прошло во всех провинциях страны, кроме Ракки, Сувейды и Хасеке. Подсчет голосов продолжается, а результаты будут объявлены комиссией.

В выборах участвовали 1574 кандидата, которые боролись за депутатские мандаты в 50 районах 11 провинций. Из-за разрушений, вызванных гражданской войной, отсутствия документов и массового перемещения населения голосование проходит не напрямую, а через избирательные комиссии на основе принципа представительства.