Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде Сумской области, попав в пассажирский поезд. УНИАН сооббщил об этом со сслыкой на председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Сейчас продолжается спасательная операция, работают спасатели, медики и все экстренные службы. В результате атаки пострадали около 30 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар россиян по железнодорожному вокзалу в Шостке, и показал видео последствий атаки.

«Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области… По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что россияне не могли не знать, что бьют по гражданским, и мир не имеет права игнорировать этот террор.

«Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор — это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия», — подчеркнул президент.