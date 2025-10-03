Официальный Вашингтон не исключает, что в пятницу, 3 октября, американский Конгресс сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства страны, прекратив шатдаун.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

«Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится», — отметила она.

Левитт также подчеркнула, что у демократов есть возможность проголосовать за возобновление работы правительства. Глава Штатов Дональд Трамп просит проголосовать за резолюцию о продолжении финансирования.