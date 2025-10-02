Информационный портал ведущего общественного телевидения Грузии 1Tv.ge опубликовал материал со встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Копенгагене. Об этом сообщает «Азертадж».

В новостях на азербайджанском и грузинском языках отражена точка зрения главы нашего государства на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

В материале, ссылаясь на выступление президента Ильхама Алиева, говорится, что достижения, связанные с мирной повесткой дня, имеют историческое значение для всего региона, включая Армению и Азербайджан. Президент Ильхам Алиев отметил, что и Армения, и Азербайджан уже адаптировались к жизни в мире и подчеркнул, что наша страна продолжит свои усилия по продвижению мирной повестки дня.

В сообщении также говорится, что в ходе встречи Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен поздравили президента Ильхама Алиева с достижениями, достигнутыми в Вашингтоне в деле мирного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, и выразили надежду на то, что это будет способствовать обеспечению устойчивого мира в регионе. На встрече также обсуждалась важность развития транспортных связей в регионе как приоритета для Евросоюза.