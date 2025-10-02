Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует проектирование и строительство мечети в городе Физули в Азербайджане.

Контракт подписан с туркменским предприятием «Aga-gurluşyk».

Решение принято по указанию председателя Халк Маслахаты ТуркменистанаГурбангулы Бердымухамедова и отражает укрепление связей между Туркменистаном и Азербайджаном, пишут СМИ Туркменистана.

Напомним, в августе этого года президент Ильхам Алиев сообщал, что в Физули в качестве дара Туркменистана будет построена мечеть.

«Находясь в Физули, Гурбангулы Мяликгулыевич выступил с предложением построить в этом городе мечеть в качестве дара Туркменистана. И я с благодарностью принял это предложение. Хотя прошел всего месяц, уже готов архитектурный эскиз мечети и в ближайшее время будет заложен ее фундамент», — сказал глава государства.