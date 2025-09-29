Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил, что Северный Кипр внимательно следит за поддержкой, которую Азербайджан оказывает процессу мира в регионе.

«С большим удовлетворением наблюдаем за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также оказывает существенную поддержку этому процессу. Мы видим себя как «одну нацию, три государства» — Турция, Азербайджан и Северный Кипр тесно связаны в треугольнике Кавказа, Анатолии и Восточного Средиземноморья. Общие национальные ценности, духовность и история объединяют нас как детей одного народа», — подчеркнул Татар.

Он выразил уверенность, что заключение мира с Арменией и события после Карабахской победы окажут положительное влияние на развитие Азербайджана.

Лидер ТРСК также сообщил, что в следующем месяце посетит Азербайджан. «За последние два года я несколько раз посещал Азербайджан, и каждый раз президент Ильхам Алиев принимал меня на высшем уровне. 6-7 октября по приглашению президента Алиева я вновь прибуду в Азербайджан для участия в саммите Организации тюркских государств», — добавил он.