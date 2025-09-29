Известный британский спортивный журналист и инсайдер в мире Формулы-1 Джо Сейвард поделился информацией о будущем Гран-при Азербайджана.

«Во время уик-энда появилась ожидаемая новость о том, что контракт на проведение этапа продлили до 2030 года – еще на четыре сезона. И это интересно, учитывая то, что другие гонки заключают сделки на десять лет. Но, похоже, «Ф-1» не хочет подписываться с Баку на слишком длительный срок – могут появиться другие места, более подходящие для этого.

Городской автодром в Баку обеспечивает зрелищную борьбу и оказал потрясающий эффект на туризм в Азербайджане, но город из-за этого «встает», и, говорят, азербайджанское правительство рассматривает переезд на стационарный автодром.

«Ф-1» была бы счастлива, если бы сооружения в паддоке стали лучше (было довольно страшно, когда поднимался ветер), но у нее нулевой интерес к переезду куда-то в глушь, например, в Дримленд. То, что привлекает «Ф-1» в Баку – это трасса. Азербайджан не играет стратегической роли для «Ф-1».

Возможно, «Ф-1» предпочтет перенести Гран-при в Стамбул, и это куда более логичное место, где есть отличный трек (наверное, сейчас его нужно немного освежить), а правительство, как считается, поддерживает возрождение этапа. Но в данный момент в Баку готовы платить больше, поэтому Стамбулу и другим кандидатам придется подождать», – написал Сейвард.