Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Journal du dimanche признался, что был потрясён решением суда приговорить его к реальному тюремному сроку с немедленным приведением в исполнение. По словам политика, несмотря на привычное давление во время разбирательств по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, он не ожидал столь сурового исхода.

«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Всё зашло ещё дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона», — отметил Саркози.

Экс-президент считает, что вердикт был продиктован стремлением унизить его лично, однако на деле «судебная система унизила Францию» в глазах мирового сообщества.

Саркози подчеркнул, что не намерен обращаться к Эммануэлю Макрону за помилованием, так как это означало бы признание вины. «Я никогда не признаю вину за то, чего не совершал. Я буду бороться до последнего вздоха, чтобы моя честность была признана… Я не сомневаюсь, что в конце этого долгого пути страданий и унижений я одержу победу», — заявил он.