Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года и приговорил политика к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно решению суда, наказание назначено с отсрочкой ареста. Основанием для приговора стали сведения о том, что ближайшие соратники Саркози заключили так называемый «коррупционный пакт» с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, благодаря которому кампания будущего президента получила незаконное финансирование.

Дело о предполагаемых связях Саркози с режимом Каддафи расследовалось во Франции более десяти лет и стало одним из самых громких судебных процессов в политической истории страны.