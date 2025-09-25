Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с председателем китайской компании PowerChina Resources Ltd. Чжун Хайсяном обсудил инвестиции в сферу возобновляемой энергии. Об этом министр сообщил на своей странице в соцсети X.
«На встрече мы отметили перспективы сотрудничества в области применения современных технологий и инновационных решений», — отметил Джаббаров.
Он добавил, что на встрече были оценены возможности диверсификации совместной деятельности, увеличения экспортного потенциала, а также реализации проектов по эффективному управлению водными ресурсами на основе государственно-частного партнёрства.
«PowerChina Resources Ltd.» şirkətinin sədri Conq Haysianq ilə görüşümüzdə müasir #texnologiya-ların və innovativ həllərin tətbiqi istiqamətində əməkdaşlığın perspektivlərini qeyd etdik.
Birgə fəaliyyətin şaxələndirilməsi, #bərpaolunanenerji sahəsinə sərmayə qoyuluşu, #ixrac… pic.twitter.com/llCah0DTGx
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 25, 2025