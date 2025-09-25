Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на Генеральной Ассамблее ООН заявила, что Израиль не имеет права препятствовать созданию палестинского государства и продолжать строительство поселений на Западном берегу.

Она подчеркнула, что ответ на агрессию должен соответствовать принципу соразмерности, однако действия Израиля перешли допустимые границы и привели к серьёзным жертвам среди мирного населения.

При этом Мелони отметила, что ответственность за конфликт несёт не только Израиль, поскольку боевые действия начались с атаки ХАМАС. По её словам, еврейскому государству необходимо найти выход из «ловушки войны».