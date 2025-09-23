После недавней встречи представителей Армении и Азербайджана в Вашингтоне под эгидой США разговоры о возможном мирном соглашении между двумя странами вновь обрели актуальность. Переговоры сопровождались оптимизмом, не лишенным воодушевления и надежды на долгожданный мир. Особенно в Баку, где такой шаг был воспринят как важный этап на пути окончательного урегулирования многолетнего конфликта.

К сожалению, адекватной реакции в Армении, несмотря на официальный курс властей на мир, в различных прослойках общества мы не увидели. На фоне усилий международных посредников и реальной возможности завершения армяно-азербайджанского конфликта в самой Армении формируется сильное внутриполитическое сопротивление. Так называемые реваншистские круги, в том числе представители бывших властей и националистически ориентированные силы, активно критикуют любые уступки Баку, отождествляя мир не с возможностью стабильного будущего, а с национальным поражением и унижением.

Естественно, таким методом реваншисты пытаются посеять смуту среди общественности, что в конечном счете, путем государственного переворота, откроет для них путь к власти. А это значит, что угроза военного конфликта с Азербайджаном вновь актуализируется, а все предыдущие соглашения аннулируются. Но это только в мечтах реваншистов, но уже сегодня следует призадуматься об их последствиях.

Ни для кого не секрет, что переговоры в Вашингтоне стали очередной попыткой придать процессу мирного урегулирования новую динамику. Поддержка Запада, особенно США, рассматривалась как инструмент давления на обе стороны для достижения конкретных договорённостей. Однако, если в Азербайджане подобная инициатива встретила общественное одобрение, то в Армении ситуация оказалась куда более напряжённой.

Премьер-министр Никол Пашинян, на словах поддерживая курс на мир, оказался зажат между внешним давлением и внутренним сопротивлением. И проблема в том, что часть армянского общества восприняла саму идею подписания мирного соглашения как предательство национальных интересов. Парадоксально, но в «предательстве» Пашиняна, помимо «карабахского клана», обвиняет также Армянский национальный конгресс, главой которого является бывший политический «крестный отец» нынешнего премьер-министра, экс-президент Левон Тер-Петросян.

Свою «личную неприязнь» к миру с Азербайджаном Левон Тер-Петросян предпочел вложить в уста вице-председателя АНК Левона Зурабяна. «Независимость Армении под угрозой, пришло время не только поздравлять с Днём независимости, но и поддержать её» . Об этом пишет вице-председатель партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.

«Под фальшивой идеей «Четвёртой республики» Пашинян и его команда заняты ослаблением Республики Армения. Они пытаются подорвать и дискредитировать все институты, традиции и исторические эпохальные события, обеспечивающие мощь армянского государства. Речь, в частности, идет о создании новой независимой Армении в 1991 году и лежащую в её основе Декларации о независимости, победе в «арцахской» войне, армянской армии, Армянской Апостольской Святой Церкви, обществе, свободном от идеологического диктата и большевистской цензуры, и государственных символах», — отметил политик.

Он добавил, что процесс создания искусственной «Четвёртой республики» осуществляется с одной-единственной целью: выполнить требования Азербайджана, который поставил перед собой цель превратить Армению в вассальное, подчинённое ему государство.

«Государство Армения и её независимость сегодня находятся под угрозой, как никогда в нашей новой независимой истории с 1991 года. Мир может быть установлен без потери независимости, сопровождаемой созданием «Четвёртой республики». Но Никол Пашинян, который уже находится под иностранным влиянием и стал невольным агентом Азербайджана, не может этого сделать. Он стал главным врагом нашей независимости», — подчеркнул Левон Зурабян.

Согласитесь, что для того, чтобы понять намерения этого политического убожества и неадекватность противников мира, этого заявления достаточно. Главная цель горлопанов, ура-патриотов, оппонентов мирного соглашения — это попытка Пашиняна пересмотреть идеологические основы армянской государственности. АНК и ему близкие политические силы видят в действиях нынешней власти «демонтаж» тех символов, на которых строилось армянское национальное самосознание после обретения якобы независимости в 1991 году.

В частности, речь идет о набившей оскомину «Декларации о независимости Армении», в которой содержатся прямые отсылки к «воссоединению с Нагорным Карабахом». И вот что интересно. Ведь для реваншистов пафосные слова о «величии Армении», «непобедимой армии» (даже после того, как ее разбили в пух и прах в течение 44 дней), патриотизм – это лишь попытка пробиться на вершину политического Олимпа. Но, несмотря на весь ура-патриотизм, армянское общество не особо доверяет тем, кто кормил их баснями, обещая чаепитие в Баку. Мечта сбылась, но частично, немного не попали в место: армянские «герои» пьют чай в Баку, но предпочитают тюремный чифир.

Однако мы немного отвлеклись от темы. Итак, отказ от этих положений в конституции, по мнению, реваншистов, — это не просто политический компромисс, а уничтожение «святого» фундамента армянской идентичности последних десятилетий. Они считают, что без сохранения этих символов Армения теряет не только территориальные амбиции, но и политическую субъектность. Но не все так просто. Дело в том, что некогда прозападный политик и экс-президент Левон Тер-Петросян, возглавляющий АНК, сегодня фактически сменил политический окрас, примкнув к пророссийскому «карабахскому клану».

Этот альянс, включающий также Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, демонстрирует редкое единодушие в одном — их категорически не устраивает мир с Азербайджаном. И этот несуразный альянс, который и в голову не мог прийти самому прозорливому политологу, сегодня становится реальностью. Послушно исполняя директивы из Москвы, эти фигуры делают всё возможное, чтобы сохранить напряжённость в регионе. В их интересах — постоянная нестабильность, которая позволяет им сохранять политический вес и использовать уличное недовольство для давления на власти.

На этом фоне просматривается и более мрачный сценарий — попытки использовать внутриполитический кризис для дестабилизации Армении и, возможно, свержения действующего правительства Пашиняна. Всё это сопровождается классической риторикой «предательства», «национального унижения» и «сдачи интересов». Однако реальная мотивация проста: продолжать действовать по указке Кремля, превращая Армению в инструмент чужой геополитической игры.

А вероятность нового конфликта? Похоже, их это не волнует. Умирать, как всегда, будут не они — не президенты в отставке и не политические ветераны, а простые армяне. В данном контексте следует отметить немаловажный нюанс. А именно, мифологию «вечной жертвы», которая, к сожалению, глубоко укоренилась в армянской политической культуре. Любая попытка договориться с внешним миром, особенно с Турцией и Азербайджаном, немедленно трактуется как предательство. Здесь всплывают все ключевые слова армянского национализма: «геноцид», «предатели», «арцах», «новая резня».

Такая риторика не только тормозит прогресс, но и разрушает внутреннее доверие в армянском обществе. Оно разделяется на тех, кто понимает необходимость перемен, и тех, кто готов идти до конца в самоизоляции, лишь бы не отказываться от иллюзий о «великой исторической миссии». Реваншизм предлагает воссоздать прошлое, пусть даже если это ведёт к новой катастрофе. Жертвы «спасителей» Армении вообще не интересует.

Азербайджан, в отличие от Армении, уже сделал свой выбор. Баку отстоял свою территориальную целостность и теперь заинтересован в устойчивом мире для консолидации своих достижений. Армении же предстоит пройти сложный путь переосмысления и отказа от саморазрушительной идеологии.