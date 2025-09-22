В Азербайджане планируют внедрить единую безналичную систему оплаты проезда во всех автобусах, что сделает возможным введение льготного проезда для пенсионеров, студентов и других социальных категорий.

Об этом заявил председатель Совета директоров Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев в ходе брифинга, посвященного вопросам, вытекающим из Указа о некоторых мерах по улучшению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, передает АПА.

Он отметил, что новые правила будут стимулировать всех перевозчиков быстрее переходить на безналичную систему оплаты.

«Въезд в город большого количества личных автомобилей создаёт заторы и пробки, и в то же время во многих районах города снижает интенсивность движения общего транспорта, общественного транспорта, безопасность движения микромобильных средств, ухудшает экологическую обстановку и увеличивает шумовое загрязнение. Введение платных зон движения — это международная практика, направленная на решение указанных проблем», — сказал он.