Восстановление железнодорожных линий между Арменией и Ираном окажет положительное влияние на региональное экономическое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит ISNA, эти проекты могут создать условия для расширения транзитных возможностей не только для Ирана и Армении, но и для стран региона, включая Азербайджан.

«Если этот железнодорожный проект будет реализован, транзитное значение Армении и Ирана возрастет. В этой связи неизбежно возрастут роль и значение Нахчывана в общей транзитной системе Азербайджана», — отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении также коснулся работ по строительству автомагистрали «Север-Юг». Он подчеркнул стратегическое значение этого проекта для региона и отметил, что достигнутое с Ираном соглашение позволит еще больше углубить сотрудничество в этом направлении.