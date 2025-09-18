Великобритания официально признает государственность Палестины в ближайшие выходные. Как сообщает газета The Times, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер выступит с соответствующим заявлением по завершении государственного визита президента США Дональда Трампа.

По информации издания, Стармер отложил официальное заявление о признании Палестины до конца текущей недели, чтобы не портить визит Трампа в Великобританию, учитывая, что США не поддерживают британскую позицию по данному вопросу. Американский президент прибыл в Соединенное Королевство с беспрецедентным визитом, что делает решение Великобритании особенно значимым на международной арене.

Ожидается, что заявление Стармера подчеркнет приверженность Великобритании принципам международного права и поддержит стремление Палестины к независимости и признанию на мировой арене.