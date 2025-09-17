Создание новых промышленных предприятий в Азербайджане играет ключевую роль в реализации экономического потенциала страны.
Министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в X сообщил, что на встрече с представителями турецкой компании Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş. обсуждались перспективы сотрудничества в сфере текстильного производства.
«Подобные инициативы способствуют повышению конкурентоспособности отечественной промышленности, расширению экспортного потенциала и созданию новых рабочих мест», — отметил Джаббаров.
Ölkəmizdə yeni #sənaye müəssisələrinin yaradılması #iqtisadi potensialın reallaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. #Türkiyə-nin «Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş.» şirkətinin nümayəndələri ilə görüşdə Azərbaycanda #tekstil istehsalı layihəsi istiqamətində… pic.twitter.com/idtOO9Rx4w
