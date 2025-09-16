Израильская армия официально подтвердила начало масштабной операции по оккупации города Газа. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Эфи Дефрина, операция может продлиться несколько месяцев.

«Мы понимаем, что несколько месяцев уйдет на то, чтобы захватить весь город, и еще несколько месяцев займет зачистка всей террористической инфраструктуры в городе Газа», — сообщил он на брифинге.

«Цель операции – возвращение похищенных и разгром ХАМАС в городе Газа», – подчеркнул Дефрин. Он вновь повторил, что ЦАХАЛ действует в соответствии с разработанной командованием программой, которая была утверждена политическим руководством Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил ранее о переходе к интенсивной фазе действий в секторе, отметив, что около 40% жителей Газы уже эвакуированы.

Одновременно Израиль проводит масштабную мобилизацию. В ближайшие дни численность новобранцев достигнет 130 тысяч человек, уровень явки оценивается в 75–85%.

